Буффон поделился ожиданиями от предстоящего сезона серии В

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона серии В.

«Хочется, чтобы новый сезон был лучше, чем прошлый. Мы начали прошлый розыгрыш с другими ожиданиями и надеждами, а затем разочаровались. Многие из нас через год снова вместе, и это важно», — приводит слова Буффона Sky Sport.

По итогам прошлого сезона серии А «Парма» заняла 12-е место серии В. Сегодня, 16 июля, команда сыграет в товарищеском матче с «Сампдорией».