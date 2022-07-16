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Онана рассказал, что советовался с Это'о по поводу перехода в «Интер»

Виктория Кравченко
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Новичок «Интера» Андре Онана рассказал, что советовался с Самюэлем Это'о перед переходом в миланский клуб. Это'о в свое время выигрывал с «Интером» Лигу чемпионов.

«Мы общались по этому поводу, Это'о сказал мне, что это нужная мне команда. Я следил за командой, когда он играл там», — цитирует Онану La Gazzetta Dello Sport.

«Интер» объявил о трансфере Онана 1 июля. Вратарь перешел из «Аякса» бесплатно, контракт рассчитан на 5 лет.

Андре Онана
Самюэль Это`О
ФК Интер (Интернационале)
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