«Интер» все еще хочет подписать Пауло Дибалу

«Интер» продолжает попытки приобрести нападающего Пауло Дибалу, сообщает TMW. Игроком также активно интересуется «Рома», «Наполи» и «Милан».

По данным источника, миланский клуб готовит улучшенное предложение для футболиста.