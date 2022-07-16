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Сегодня, 07:55

«Интер» все еще хочет подписать Пауло Дибалу

Виктория Кравченко
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«Интер» продолжает попытки приобрести нападающего Пауло Дибалу, сообщает TMW. Игроком также активно интересуется «Рома», «Наполи» и «Милан».

По данным источника, миланский клуб готовит улучшенное предложение для футболиста.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Нападающий покинул туринский клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.
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Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
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13.08 21:45
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