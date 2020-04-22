Будущее Эдина Джеко в «Роме» под угрозой из-за финансовых проблем клуба, связанных с коронавирусом

Будущее нападающего «Ромы» Эдина Джеко в римском клубе под угрозой, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство римлян не сможет продолжать полностью выплачивать 34-летнему боснийцу его зарплату в полном размере из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса. Контракт Джеко действует до конца июня 2022 года, форвард получает 7 миллионов евро в год. Также, в соглашении прописаны бонусы за определенные достижения. Сообщается, что клуб попросит футболиста пойти на сокращение зарплаты, а если получит отказ, то выставит его на трансфер.

Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» летом 2016 года за 11 миллионов евро. На счету боснийца 15 голов и 9 результативных передач в 32 матчах за римскую команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 11 миллионов евро.