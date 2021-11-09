Брозович не согласен на зарплату в 5,5 млн евро, которую предлагает «Интер»
20:35
Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович не согласен с размером зарплаты, которую предлагает клуб по новому контракту.
«На следующей неделе запланирована встреча между «Интером» и Иваном Брозовичем — отцом и агентом футболиста. «Нерадзурри» пытаются достичь соглашения о продлении контракта хорватского полузащитника до 2025 года. Клуб предлагает зарплату 5,5 миллионов евро в год, но Брозович хочет больше», — написал журналист Николо Скира в Twitter.
Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне Брозович сыграл 16 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.
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