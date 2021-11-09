Брозович не согласен на зарплату в 5,5 млн евро, которую предлагает «Интер»

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович не согласен с размером зарплаты, которую предлагает клуб по новому контракту.

«На следующей неделе запланирована встреча между «Интером» и Иваном Брозовичем — отцом и агентом футболиста. «Нерадзурри» пытаются достичь соглашения о продлении контракта хорватского полузащитника до 2025 года. Клуб предлагает зарплату 5,5 миллионов евро в год, но Брозович хочет больше», — написал журналист Николо Скира в Twitter.

Scheduled a meeting on the next week between #Inter and Ivan #Brozovic, the father/agent of Marcelo Brozovic. Nerazzurri working to try to reach an agreement for the contract extension until 2025 of the croatian midfielder. Ready a salary by € 5,5M/year, but Brozovic wants more https://t.co/ljhBAhbJ6Q — Nicol? Schira (@NicoSchira) November 9, 202

Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Брозович сыграл 16 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.