В «Аталанте» опровергли информацию об уходе Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из команды.

«Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать», — приводит слова Сартори «Чемпионат».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что в зимнее трансферное окно Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика.

Также сообщалось, что 26-летним полузащитником интересуются «Торино» и «Сассуоло».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Всего он провел за команду 39 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.