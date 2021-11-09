В «Аталанте» опровергли информацию об уходе Миранчука
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из команды.
«Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать», — приводит слова Сартори «Чемпионат».
Ранее итальянские СМИ сообщали, что в зимнее трансферное окно Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика.
Также сообщалось, что 26-летним полузащитником интересуются «Торино» и «Сассуоло».
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Всего он провел за команду 39 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4508593-v-atalante-otreagirovali-na-informaciyu-ob-uhode-alekseya-miranchuka.html
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