Шевченко провел первую тренировку в качестве главного тренера «Дженоа»

Новый главный тренер «Дженоа» провел первую тренировку с командой, сообщает 9 июня официальный Twitter клуба.

Клуб опубликовал видео того, как специалист заходит на тренировочное поле. «Давайте начнем», — говорится в сообщении.

Позднее также были опубликованы фотографии с тренировки.

7 ноября генуэзский клуб объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера. Контракт с 45-летним украинцем рассчитан до 2024 года. На этом посту он заменил Давиде Баллардини.