Шевченко провел первую тренировку в качестве главного тренера «Дженоа»
21:41
Новый главный тренер «Дженоа» провел первую тренировку с командой, сообщает 9 июня официальный Twitter клуба.
Клуб опубликовал видео того, как специалист заходит на тренировочное поле. «Давайте начнем», — говорится в сообщении.
?? Si parte!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
?? Let's start! ?? pic.twitter.com/P0V4Ska6Oi
Позднее также были опубликованы фотографии с тренировки.
??? Primo allenamento per mister #Shevchenko!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
?? First training! pic.twitter.com/zLSg4IbT4a
7 ноября генуэзский клуб объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера. Контракт с 45-летним украинцем рассчитан до 2024 года. На этом посту он заменил Давиде Баллардини.
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