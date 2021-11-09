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Шевченко провел первую тренировку в качестве главного тренера «Дженоа»

21:41
Андрей Шевченко. Фото ФК «Дженоа»
Андрей Шевченко. Фото ФК «Дженоа»
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Новый главный тренер «Дженоа» провел первую тренировку с командой, сообщает 9 июня официальный Twitter клуба.

Клуб опубликовал видео того, как специалист заходит на тренировочное поле. «Давайте начнем», — говорится в сообщении.

Позднее также были опубликованы фотографии с тренировки.

7 ноября генуэзский клуб объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера. Контракт с 45-летним украинцем рассчитан до 2024 года. На этом посту он заменил Давиде Баллардини.

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Евгений Петров все материалы автора

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