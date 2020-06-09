«Брешиа» не пустила Балотелли на тренировку команды

Форвард «Брешии» Марио Балотелли не смог попасть на базу клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, клуб не стал пускать 29-летнего итальянца в спортцентр, когда тот приехал на тренировку утром. Ранее сообщалось, что «Брешиа» хочет разорвать контракт с Балотелли, однако сам игрок отказался от этого.

«Брешиа» подписала Балотелли на правах свободного агента летом прошлого года, заключив с ним договор до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах серии А, забил 5 голов.