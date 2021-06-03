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Брат Джорджо Кьеллини покинул «Ювентус»

22:09
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«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о расставании с Клаудио Кьеллини — братом-близнецом защитника команды Джорджо Кьеллини. Его контракт истекает 30 июня и не будет продлен.

Клаудио Кьеллини работал в «Ювентусе» с 2014 года. В частности, он следил за игроками, находящимися в аренде или совладении. С 2018 года он также был координатором молодежной команды «Юве».

Кроме того, Клаудио является агентом своего брата Джорджо. Пока неизвестно, начнет ли защитник следующий сезон в «Ювентусе».

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