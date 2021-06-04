«Милан» предложил Калабрии контракт с зарплатой в 1,6 миллиона евро

Защитник «Милана» Давиде Калабрия может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланцы улучшили предложение 24-летнему итальянцу, предложив вместо 1,1 млн евро на 500 тысяч больше, однако сам игрок хочет получать 2 млн евро в год. В ближайшее время стороны проведут новые переговоры.

В сезоне-2020/21 Калабрия провел 39 матчей за «Милан», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу, а также заработал 7 желтых карточек. Текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.