Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Рибери хочет продлить контракт с «Фиорентиной»

17:49
Теги:

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери хочет продлить контракт с итальянским клубом. Соглашение 38-летнего француза с командой рассчитано до конца текущего месяца.

«У меня в приоритете — остаться в «Фиорентине» и на следующий сезон. Надеюсь, смогу продолжить играть в клубе, но меня ждут еще переговоры с руководством», — передает слова Рибери RMC.

Футболист выступает в «Фиорентине» с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. За это время он провел за «фиалок» 51 матч и забил 5 голов.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Марвин Веттори: «Хочу прикончить Адесанью»
Ученые определили людей с высоким уровнем устойчивости к COVID-19
Астролог рассказала когда нельзя тратить деньги в июне
Мать закрыла на балконе: раскрыты подробности гибели малыша в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд