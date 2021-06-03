Рибери хочет продлить контракт с «Фиорентиной»
17:49
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери хочет продлить контракт с итальянским клубом. Соглашение 38-летнего француза с командой рассчитано до конца текущего месяца.
«У меня в приоритете — остаться в «Фиорентине» и на следующий сезон. Надеюсь, смогу продолжить играть в клубе, но меня ждут еще переговоры с руководством», — передает слова Рибери RMC.
Футболист выступает в «Фиорентине» с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. За это время он провел за «фиалок» 51 матч и забил 5 голов.
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