Рибери хочет продлить контракт с «Фиорентиной»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери хочет продлить контракт с итальянским клубом. Соглашение 38-летнего француза с командой рассчитано до конца текущего месяца.

«У меня в приоритете — остаться в «Фиорентине» и на следующий сезон. Надеюсь, смогу продолжить играть в клубе, но меня ждут еще переговоры с руководством», — передает слова Рибери RMC.

Футболист выступает в «Фиорентине» с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. За это время он провел за «фиалок» 51 матч и забил 5 голов.