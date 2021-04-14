Кокорин возобновил тренировки с мячом
16:05
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстановление от травмы бедра. 14 апреля он провел занятия по индивидуальной программе, но уже работал с мячом, сообщает Fiorentina News.
Напомним, по информации «СЭ», у 30-летнего россиянина травма прямой мышцы бедра.
В конце прошлого месяца Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где проходил курс лечения повреждения, обострившегося 3 марта в ходе игры 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).
В этом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча. Следующую игру «фиалки» проведут против «Сассуоло» 17 апреля.
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