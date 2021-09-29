Бонуччи рассказал, что Гвардиола звал его в «Манчестер Сити» в прошлом году

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола приглашал его в свою команду летом 2020 года.

«Я мечтал поработать с Пепом. Ближе всего к переходу в его команду я был в 2016 году. Мы уже все согласовали с «Манчестер Сити», но «Ювентус» решил не продавать меня. Потом я перешел в «Милан», мог несколько раз перейти в «Сити», но какие-то вещи не совпали, для того чтобы это произошло. В прошлом году мы с Пепом вновь общались. Он хотел, чтобы я перешел к нему, но я сказал ему, что «Ювентус» — мой дом и я счастлив в этом клубе. Я хотел вернуть должок за то, что переходил в «Милан». Вновь стать символом «Ювентуса» — самое захватывающее, что я когда-либо делал в своей карьере», — приводит The Athletic слова Бонуччи.

В сезоне-2021/22 Бонуччи провел 7 матчей за «Ювентус», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 8 миллионов евро.