Аллегри раскритиковал Рабьо за низкую результативность

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри раскритиковал полузащитника Адриена Рабьо за низкую результативность.

«Если бы я был Адриеном, то очень сильно злился бы сам на себя. Сколько он забил за два года в «Ювентусе»? Десять? Это неприемлемо. Если бы я был им, то был бы сильно расстроен. Рабьо нужно серьезно улучшить свои показатели, я уверен, что он способен это сделать в нынешнем сезоне», — приводит Goal слова Аллегри.

Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. На счету 26-летнего француза 6 голов и 5 результативных передач в 89 матчах за команду.