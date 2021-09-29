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Аллегри раскритиковал Рабьо за низкую результативность

08:50
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри раскритиковал полузащитника Адриена Рабьо за низкую результативность.

«Если бы я был Адриеном, то очень сильно злился бы сам на себя. Сколько он забил за два года в «Ювентусе»? Десять? Это неприемлемо. Если бы я был им, то был бы сильно расстроен. Рабьо нужно серьезно улучшить свои показатели, я уверен, что он способен это сделать в нынешнем сезоне», — приводит Goal слова Аллегри.

Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. На счету 26-летнего француза 6 голов и 5 результативных передач в 89 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/rabiot-should-be-angry-with-himself-juve-stars-goal-contribution-/kfkyvs0wgcw41hc5ytvfye3oh

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Иван Торопцев все материалы автора

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