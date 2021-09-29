Полузащитник «Милана» Браим Диас испытывает хронические проблемы с коленом

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что полузащитник «россонери» Браим Диас испытывает проблемы с коленом.

«У Браима тендинит колена, это хронические проблемы. Иногда у него случаются обострения, в игре с «Атлетико» это случилось во втором тайме, мы заменили его. Надеюсь, что он успеет восстановиться к игре с «Аталантой» в воскресенье», — приводит Calciomercato слова Диаса.

В сезоне-2021/22 Диас провел 8 матчей за «Милан», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.