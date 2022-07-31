Бонуччи признался, что всегда мечтал стать капитаном «Ювентуса»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что всегда мечтал стать капитаном туринского клуба.
«Я всегда мечтал носить капитанскую повязку в «Ювентусе», и теперь это наконец-то произошло. Моя следующая цель — произвести хорошее впечатление в роли капитана команды», — цитирует Бонуччи juvefc.com.
Леонардо Бонуччи за «Ювентус» 474 матча во всех турнирах, забив 35 голов. Контракт игрока с туринцами рассчитан до лета 2024 года.
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|И
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|О
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1
|Милан
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2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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