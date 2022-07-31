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Бонуччи признался, что всегда мечтал стать капитаном «Ювентуса»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что всегда мечтал стать капитаном туринского клуба.

«Я всегда мечтал носить капитанскую повязку в «Ювентусе», и теперь это наконец-то произошло. Моя следующая цель — произвести хорошее впечатление в роли капитана команды», — цитирует Бонуччи juvefc.com.

Леонардо Бонуччи за «Ювентус» 474 матча во всех турнирах, забив 35 голов. Контракт игрока с туринцами рассчитан до лета 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Леонардо Бонуччи
ФК Ювентус
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