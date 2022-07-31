Бонуччи высказался о новичках «Ювентуса»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о новых игроках команды, которые пришли этим летом.

«Нам повезло переманить в свой состав таких игроков, как Анхель ди Мария и Поль Погба: первый уже знает, что такое «Ювентус», а второй сам по себе является прирождённым чемпионом. Глейсон Бремер определенно принесет нам пользу. У Федерико Гатти тоже большое будущее», — цитирует Бонуччи juvefc.com.

Погба и ди Мария стали игроками «Ювентуса» на правах свободного агента. Бремер перешел из «Торино» за 41 миллион евро. Чемпионат Италии стартует 13 августа.