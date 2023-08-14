Спаллетти является фаворитом на пост главного тренера сборной Италии

Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти является основным кандидатом на пост наставника сборной Италии, пишет Николо Скира.

По данным источника, руководство Итальянской федерации футбола (FIGC) считает итальянского специалиста фаворитом на эту должность. Стороны могут подписать двухлетний контракт, однако для его перехода необходимо выплатить отступные его бывшему клубу «Наполи» в размере 3,2 миллиона евро. FIGC не хочет платить.

Ранее пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини, выигравший с национальной командой чемпионат Европы.