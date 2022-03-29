Бонуччи: «Демирал правильно поступил, что перешел в «Аталанту»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением об аренде «Аталантой» Мериха Демирала.

«Мерих прекрасный человек и отличный профессионал. Ему нужно играть, чтобы совершенствоваться, так что он поступил правильно, перейдя в «Аталанту», — приводит слова Бонуччи TRT Sport.

Демирал был арендован «Аталантой» летом 2021 года. В текущем сезоне 24-летний турок провел 32 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.