Хакан Чалханоглу считает, что «Интер» выиграет чемпионат Италии в этом сезоне

Чалханоглу уверен, что «Интер» выиграет чемпионат Италии в этом сезоне

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, кто, по его мнению, выиграет скудетто.

«Нас ждет очень важный матч с «Ювентусом». «Милан» лидирует в турнирной таблице, но у нас есть игра в запасе, надеюсь, праздновать успех будем именно мы», — цитирует Чалханоглу La Gazzetta Dello Sport.

«Милан» после 30 матчей лидирует в турнирной таблице серии А, набрав 66 очков. В активе «Интера» после 29 игр 60 очков в активе и 3-я строчка.