Голкипер Перин продлит контракт с «Ювентусом»

Голкипер Маттиа Перин готов продлить контракт с клубом. Стороны уже начали переговоры, сообщает Calciomercato.

Нынешний договор 29-летнего итальянца с туринцами истекает предстоящим летом. Клуб готов дать ему контракт до 2024 года.

В этом сезоне Перрин провел за «Юве» в общей сложности 8 матчей во всех турнирах. Он пропустил в них 8 голов, а в трех встречах оставлял свои ворота в неприкосновенности.