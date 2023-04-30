«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» на выезде

«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» на выезде в матче 32-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев отличился Рикардо Орсолини (с пенальти), единственный гол гостей на счету Аркадиуша Милика. Милик также не смог реализовать пенальти в ворота «Болоньи».

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А с 60 очками, «Болонья» идет на восьмой строчке с 45 очками.