Дин Лижэнь: «Я хочу отправиться в Турин и посмотреть матч «Ювентуса», моего любимого клуба»
17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь рассказал о своих планах после победы над Яном Непомнящим.
«Я могу попутешествовать, если будет свободное время. Я хочу отправиться в Турин и посмотреть матч «Ювентуса», моего любимого клуба», — приводит слова Лижэня The Guardian.
В воскресенье, 30 апреля Дин Лижэнь обыграл Непомнящего на тай-брейке (2,5-1,5). После этой победы он стал 17-м чемпионом мира и первым представителем Поднебесной, кому удалось добиться высшего достижения в шахматах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|
2
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|
3
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
|48-27
|60
|
4
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|
5
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|
6
|Интер
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|
7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|
8
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|
9
|Фиорентина
|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|
10
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|
11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|
12
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|
13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|
17
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|
18
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|
19
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|
20
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|1 : 0
|28.04
|21:45
|
Специя – Монца
|0 : 2
|29.04
|19:00
|
Рома – Милан
|1 : 1
|29.04
|21:45
|
Торино – Аталанта
|1 : 2
|30.04
|13:30
|
Интер – Лацио
|3 : 1
|30.04
|16:00
|
Кремонезе – Верона
|1 : 1
|30.04
|16:00
|
Наполи – Салернитана
|1 : 1
|30.04
|16:00
|
Сассуоло – Эмполи
|2 : 1
|30.04
|19:00
|
Фиорентина – Сампдория
|5 : 0
|30.04
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|23
|1
|0
Новости