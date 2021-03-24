«Болонья» проявляет интерес к Ламеле

Клуб серии А «Болонья» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Эрику Ламеле, сообщает Evening Standard.

В данный момент у Ламелы остается всего один полный год по контракту с «Тоттенхэмом». Эту ситуацию уже изучает «Болонья», которая видит в 29-летнем аргентинце кандидата на замену Риккардо Орсолини, являющемуся трансферной целью для «Милана».

«Ламела — одно из имен, которые нам интересны. Мы стараемся понять, есть ли у нас шансы, и мы не можем дать гарантий», — заявил спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини.

В этом сезоне Ламела провел 29 матчей за «шпор», но в рамках АПЛ выходил в старте лишь пять раз.