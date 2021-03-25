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Видаль может покинуть «Интер» летом

06:58
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может покинуть команду летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на 33-летнего чилийца претендуют «Марсель», «Галатасарай» и «Фламенго».

В сезоне-2020/21 Видаль провел 30 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/24-03-2021/calciomercato-inter-vidal-marsiglia-galatasaray-flamengo-4001748392268.shtml

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