Видаль может покинуть «Интер» летом

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может покинуть команду летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на 33-летнего чилийца претендуют «Марсель», «Галатасарай» и «Фламенго».

В сезоне-2020/21 Видаль провел 30 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.