«Ювентус» ведет с Дибалой переговоры о продлении контракта
21:15
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с форвардом Пауло Дибалой.
«Мы обсуждаем продление контракта, конечно, мы заинтересованы в продлении.
Был сложный период и не могли ни с кем встречаться, но мы общались», — сказал Паратичи Sky Sport Italia.
Напомним, что нынешнее соглашение аргентинца истекает в 2022 году.
В текущем сезоне Дибала сыграл 16 матчей за «Ювентус». В его активе 3 гола и 2 результативных передачи.
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...