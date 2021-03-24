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«Ювентус» ведет с Дибалой переговоры о продлении контракта

21:15
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с форвардом Пауло Дибалой.

«Мы обсуждаем продление контракта, конечно, мы заинтересованы в продлении.

Был сложный период и не могли ни с кем встречаться, но мы общались», — сказал Паратичи Sky Sport Italia.

Напомним, что нынешнее соглашение аргентинца истекает в 2022 году.

В текущем сезоне Дибала сыграл 16 матчей за «Ювентус». В его активе 3 гола и 2 результативных передачи.

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