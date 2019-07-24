"Болонья" приобрела полузащитника "Норшелланна". Им интересовался ЦСКА

"Болонья" договорилась о трансфере полузащитника "Норшелланна" Андреса Сков Олсена. 19-летний игрок подписал контракт на пять лет, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро, утверждает Football Italia.

Ранее появлялась информация, что на игрока претендует московский ЦСКА. Однако сам Олсен заявил, что не стремится переезжать в Россию.

В прошлом сезоне полузащитник провел 44 матча за клуб, в которых забил 26 голов и сделал 6 результативных передач. Также он выступает за молодежную сборную Дании.