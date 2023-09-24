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«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Болоньей»

Алина Савинова
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«Наполи» и «Болонья» сыграли вничью в матче 5-го тура серии А — 0:0.
Команды не забили голов в основное и добавленное время. На 72-й минуте встречи нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен не смог реализовать пенальти.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел на игру в стартовом составе «Наполи» и провел на поле 76 минут.

Неаполитанцы занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 8 очков. Красно-синие идут на 11-й строчке (6 очков).

«Наполи» 27 сентября на своем поле примет «Удинезе». «Болонья» 28-го числа отправится в гости к «Монце».

Италия. Серия А. 5-й тур
24 сент, 19:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:0
Наполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Болонья
ФК Наполи
Серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 5 3 1 1 11-6 10
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
9
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
14
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
15
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
18
 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-6 2
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 Эмполи 5 0 0 5 0-13 0
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Салернитана – Фрозиноне
 1 : 1
22.09 21:45
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23.09 16:25
Милан – Верона
 1 : 0
23.09 19:00
Сассуоло – Ювентус
 4 : 2
23.09 21:45
Лацио – Монца
 1 : 1
24.09 13:30
Эмполи – Интер
 0 : 1
24.09 16:00
Аталанта – Кальяри
 2 : 0
24.09 16:00
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Болонья – Наполи
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 3 1 0
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