«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Болоньей»

«Наполи» и «Болонья» сыграли вничью в матче 5-го тура серии А — 0:0.

Команды не забили голов в основное и добавленное время. На 72-й минуте встречи нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен не смог реализовать пенальти.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел на игру в стартовом составе «Наполи» и провел на поле 76 минут.

Неаполитанцы занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 8 очков. Красно-синие идут на 11-й строчке (6 очков).

«Наполи» 27 сентября на своем поле примет «Удинезе». «Болонья» 28-го числа отправится в гости к «Монце».