Гол Лукаку не помог «Роме» обыграть «Торино»

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Торино» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет в игре открыл нападающий римлян Ромелу Лукаку на 68-й минуте. Форвард туринцев Дуван Сапата спавнял на 85-й минуте.

«Рома» с 5 очками занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, «Торино» — девятый (8 очков).