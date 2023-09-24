«Аталанта» обыграла «Кальяри», Миранчук провел матч в запасе

«Аталанта» оказалась сильнее «Кальяри» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Голы забили Адемола Лукман (33-я минута) и Марио Пашалич (76-я).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч в запасе.

«Аталанта» набрала 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Кальяри» находится на 19-й строчке (2 очка).

В другом матче 5-го тура «Фиорентина» обыграла «Удинезе» со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Лукас Мартинес Куарта на 32-й минуте и Джакомо Бонавентура на 90+2-й.

«Фиорентина» с 10 очками располагается на пятом месте, а «Удинезе» — на 18-м (3 очка).