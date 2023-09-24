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«Аталанта» обыграла «Кальяри», Миранчук провел матч в запасе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Аталанта.
Фото AFP

«Аталанта» оказалась сильнее «Кальяри» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Голы забили Адемола Лукман (33-я минута) и Марио Пашалич (76-я).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч в запасе.

«Аталанта» набрала 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Кальяри» находится на 19-й строчке (2 очка).

Италия. Серия А. 5-й тур
24 сент, 16:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Кальяри

В другом матче 5-го тура «Фиорентина» обыграла «Удинезе» со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Лукас Мартинес Куарта на 32-й минуте и Джакомо Бонавентура на 90+2-й.

«Фиорентина» с 10 очками располагается на пятом месте, а «Удинезе» — на 18-м (3 очка).

Италия. Серия А. 5-й тур
24 сент, 16:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
0:2
Фиорентина

Источник: Таблица серии А
ФК Аталанта
ФК Кальяри
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
1
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 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 5 3 1 1 11-6 10
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
8
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
9
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
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 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
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17
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