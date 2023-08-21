«Милан» планирует продлить контракт с Коломбо

«Милан» хочет продлить контракт с нападающим Лоренцо Коломбо, сообщил в Twitter журналист Маттео Моретто.

По информации источника, руководство клуба планирует, чтобы Коломбо заключил новое соглашение с «россонери» до 2028 года и отправился в аренду в «Монцу». «Милан» разрешит сделку только тогда, когда у них будет подписан еще один нападающий.

В прошлом сезоне Коломбо выступал за «Лечче» на правах аренды из «Милана». Форвард провел 33 матча в серии А, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с «Миланом» клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.