«Лацио» на выезде сыграл вничью с «Болоньей»

«Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 0:0.

Римский клуб продлил серию без поражения до четырех игр.

После этого матча «Лацио» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Болонья» с 36 очками — на седьмой строчке.