Спаллетти оценил игру «Наполи» в победном матче против «Аталанты»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

За весь сезон команда потерпела всего два поражения в серии А — 1:0 от «Интера» в январе и 1:0 от «Лацио» на прошлой неделе.

«Нам было весело на этой неделе, потому что после 20 игр без поражений, при первом же проигрыше мы увидели, как быстро стая набросилась на свою добычу. Это было невероятно. Кварацхелия обладает удивительной способностью брать на себя людей. Если защитник поворачивается к нему спиной, то все он «мертв».

«Аталанта» играла очень хорошо, они создавали нам проблемы в индивидуальной борьбе по всему полю, поэтому тот факт, что мы забили дважды и сохранили свои ворота, очень важен. Мы были после поражения и отреагировали как топ-команда», — приводит слова Спаллетти Football-Italia.

«Наполи» остается лидером чемпионата Италии с 68 очками за 26 игр.