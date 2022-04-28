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«Болонья» — «Интер»: видеообзор матча чемпионата Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
27 апреля. «Болонья» — «Интер» — 2:1.
Фото Global Look Press

«Болонья» переиграла «Интер» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».

На 3-й минуте встречи Иван Перишич вывел миланскую команду вперед. Еще до перерыва нападающий Марко Арнаутович сравнял счет, забив головой после подачи с фланга.

Автором победного гола на 81-й минуте стал нападающий Никола Сансоне, который воспользовался ошибкой голкипера миланцев Андрея Раду. Румынский вратарь не смог обработать мяч и позволил сопернику забить в пустые ворота.

Из-за этого поражения «Интер» остался на втором месте в турнирной таблице — 72 очка. «Болонья» идет на 13-й строчке, набрав 42 очка.

Никола Сансоне
Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
0
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 - : -
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 - : -
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Специя – Лацио
 - : -
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 - : -
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 - : -
1.05 16:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Хакан Чалханоглу

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Интер

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