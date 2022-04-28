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«Интер» проиграл после курьезного гола. Необъяснимая ошибка вратаря может стоить миланцам чемпионства

«Интер» проиграл после курьезного гола
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
27 апреля. «Болонья» — «Интер» — 2:1. Гол Николы Сансоне.

«Болонья» выиграла у «Интера» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».

Автором победного гола на 81-й минуте стал нападающий Никола Сансоне, воспользовавшийся ошибкой голкипера миланцев Андрея Раду, который вышел на поле в составе «Интера» впервые с января. Румынский вратарь после паса назад не обработал мяч и не смог сделать передачу, чем воспользовался соперник.

После игры Сансоне признался, что хотел бы этим голом помочь «Милану» стать чемпионом серии А: «Надеюсь, Мальдини или кто-нибудь из «Милана» позвонит мне, хотя бы ради какой-нибудь аренды, чтобы я в Лиге чемпионов сыграл».

Из-за этого поражения «Интер» остался на втором месте в турнирной таблице — 72 очка. Лидирует «Милан», у которого 74 очка.

Никола Сансоне
Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Интер» проиграл «Болонье» в гостях, «Милан» остался лидером чемпионата Италии
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 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
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Интер

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Хакан Чалханоглу

Интер

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Болонья

 25 2 5
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