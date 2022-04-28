«Интер» проиграл после курьезного гола. Необъяснимая ошибка вратаря может стоить миланцам чемпионства

«Болонья» выиграла у «Интера» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».

Автором победного гола на 81-й минуте стал нападающий Никола Сансоне, воспользовавшийся ошибкой голкипера миланцев Андрея Раду, который вышел на поле в составе «Интера» впервые с января. Румынский вратарь после паса назад не обработал мяч и не смог сделать передачу, чем воспользовался соперник.

После игры Сансоне признался, что хотел бы этим голом помочь «Милану» стать чемпионом серии А: «Надеюсь, Мальдини или кто-нибудь из «Милана» позвонит мне, хотя бы ради какой-нибудь аренды, чтобы я в Лиге чемпионов сыграл».

Из-за этого поражения «Интер» остался на втором месте в турнирной таблице — 72 очка. Лидирует «Милан», у которого 74 очка.