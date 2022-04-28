«Аталанта» — «Торино»: видеообзор матча чемпионата Италии

«Аталанта» и «Торино» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии — 4:4. Игра прошла в Бергамо.

Команды обменялись двумя голами в первом тайме, а затем забили по два мяча во второй половине. У хозяев забили Мартен Де Рон и Марио Пашалич, а также дубль оформил Луис Муриэль. У гостей дубль оформил Саша Лукич и один мяч забил Антонио Санабриа. Также на 67-й минуте в свои ворота забил хавбек бергамской команды Ремо Фройлер.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю встречу на скамейке запасных.

«Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 55 очков. «Торино» с 44 очками идет на 11-й строчке.