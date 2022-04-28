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«Аталанта» — «Торино»: видеообзор матча чемпионата Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
27 апреля.&amp;quot;Аталанта&amp;quot; — «Торино» — 4:4.
Фото Global Look Press

«Аталанта» и «Торино» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии — 4:4. Игра прошла в Бергамо.

Команды обменялись двумя голами в первом тайме, а затем забили по два мяча во второй половине. У хозяев забили Мартен Де Рон и Марио Пашалич, а также дубль оформил Луис Муриэль. У гостей дубль оформил Саша Лукич и один мяч забил Антонио Санабриа. Также на 67-й минуте в свои ворота забил хавбек бергамской команды Ремо Фройлер.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю встречу на скамейке запасных.

«Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 55 очков. «Торино» с 44 очками идет на 11-й строчке.

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2
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3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
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