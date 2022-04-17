Болельщики «Ювентуса» выступают против Аллегри и ждут возвращение Конте

Болельщики «Ювентуса» остались недовольны игрой команды в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:1), сообщает Football Italia.

По сведениям источника, многие фанаты выступают против главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Болельщики призывают руководство туринцев к возвращению Антонио Конте, который тренировал «Юве» с 2011 по 2014 год.

«Ювентус» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А.