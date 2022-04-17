Болельщики «Ювентуса» выступают против Аллегри и ждут возвращение Конте
Болельщики «Ювентуса» остались недовольны игрой команды в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:1), сообщает Football Italia.
По сведениям источника, многие фанаты выступают против главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Болельщики призывают руководство туринцев к возвращению Антонио Конте, который тренировал «Юве» с 2011 по 2014 год.
«Ювентус» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|
2
|Интер
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|
3
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|
5
|Рома
|32
|17
|6
|9
|53-36
|57
|
6
|Лацио
|33
|16
|8
|9
|65-48
|56
|
7
|Фиорентина
|32
|17
|5
|10
|53-40
|56
|
8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
|53-36
|51
|
9
|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|
10
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
11
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|50-49
|42
|
12
|Торино
|32
|10
|10
|12
|36-31
|40
|
13
|Болонья
|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|
14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|
15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|
16
|Сампдория
|33
|8
|5
|20
|40-56
|29
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
19
|Венеция
|32
|5
|7
|20
|26-58
|22
|
20
|Салернитана
|32
|4
|7
|21
|25-72
|18
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|20:00
|
Специя – Интер
|1 : 3
|15.04
|22:00
|
Милан – Дженоа
|2 : 0
|16.04
|13:30
|
Кальяри – Сассуоло
|1 : 0
|16.04
|15:30
|
Сампдория – Салернитана
|1 : 2
|16.04
|15:30
|
Удинезе – Эмполи
|4 : 1
|16.04
|17:30
|
Фиорентина – Венеция
|1 : 0
|16.04
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|1 : 1
|16.04
|21:45
|
Лацио – Торино
|1 : 1
|18.04
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|18.04
|22:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|25
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|24
|1
|9
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|27
|1
|6
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