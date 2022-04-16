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16 апреля, 23:42

«Лацио» ушел от поражения в матче с «Торино», Иммобиле забил в добавленное время

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лацио» ушел от поражения в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Торино». Встреча закончилась со счетом счетом — 1:0.

Автором первого мяча в матче стал молодой нападающий «быков» Пьетро Пеллегри. Римлян спас точный удар форварда Чиро Иммобиле, который сравнял счет в добавленное ко второму тайму время.

«Торино» набрал 40 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Лацио» расположился на шестой строчке в серии А (56 очков).

Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
1:1
Торино
Голы
Пеллегри, 56 (0:1), Иммобиле, 90+2 (1:1)
Лацио
Стракоша Габаррон (Луис Фелипе, 43) Ачерби Лукас (Катальди, 69) Луис Альберто (Башич, 69) Дзакканьи Милинкович-Савич Лаццари Марушич Фелипе Андерсон (Ромеро, 85) Иммобиле
Торино
Бериша Бремер Иццо (Зима, 51) Родригес Войвода Эйна (Синго, 74) Побега (Буонджорно, 87) Лукич Риччи Белотти (Пеллегри, 46) Брекало
Предупреждения
Иммобиле 90+1’  -  Пеллегри 53’, Лукич 90+1’
Судьи
Пронтера (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Чиро Иммобиле
ФК Лацио
ФК Торино
1
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 1 : 0
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 1 : 2
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 4 : 1
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 1 : 0
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 1 : 1
16.04 21:45
Лацио – Торино
 1 : 1
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 9
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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