«Лацио» ушел от поражения в матче с «Торино», Иммобиле забил в добавленное время

«Лацио» ушел от поражения в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Торино». Встреча закончилась со счетом счетом — 1:0.

Автором первого мяча в матче стал молодой нападающий «быков» Пьетро Пеллегри. Римлян спас точный удар форварда Чиро Иммобиле, который сравнял счет в добавленное ко второму тайму время.

«Торино» набрал 40 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Лацио» расположился на шестой строчке в серии А (56 очков).