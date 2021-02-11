Беннасер: «Ибрагимович стал знаменосцем нового поколения молодых талантов «Милана»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал, как форвард Златан Ибрагимович помогает молодым игрокам команды.

«Златан редко сдерживает себя, когда ему нужно подсказать что-то молодым товарищам по команде. Даже если мы видим, что он кричит на поле, это лучше, чем если он молчит. Это значит, ему не все равно на нас. Он многое дает команде и пытается вывести нас на высший уровень. Ибрагимович стал знаменосцем нового поколения молодых талантов «Милана», — цитирует Беннасера AFP.

В сезоне-2020/21 39-летний швед провел 17 матчей, забил 16 голов и сделал 2 результативные передачи. Нынешнее соглашение игрока истекает этим летом. После 21 тура серии А «россонери» занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.