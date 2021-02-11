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В «Беневенто» рассказали, когда Гайч дебютирует в чемпионате Италии

20:26
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Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа в интервью Metaratings.ru 8 февраля рассказал, когда нападающий Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, дебютирует в Серии А.

«Можно точно сказать, что Гайч попадет в заявку «Беневенто» на матч с «Болоньей». Вероятно, в пятницу Адольфо и дебютирует за наш клуб», — заявил Фоджа.

Матч «Болонья» — «Беневенто» состоится 12 февраля, начало — в 22.45 по московскому времени. Команда Гайча занимает 14-е место в таблице чемпионата Италии. Ранее аргентинский форвард пропустил матчи с «Интером» и «Сампдорией».

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/v-benevento-rasskazali-kogda-gaych-debyutiruet-v-serii-a/

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