В «Беневенто» рассказали, когда Гайч дебютирует в чемпионате Италии
20:26
Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа в интервью Metaratings.ru 8 февраля рассказал, когда нападающий Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, дебютирует в Серии А.
«Можно точно сказать, что Гайч попадет в заявку «Беневенто» на матч с «Болоньей». Вероятно, в пятницу Адольфо и дебютирует за наш клуб», — заявил Фоджа.
Матч «Болонья» — «Беневенто» состоится 12 февраля, начало — в 22.45 по московскому времени. Команда Гайча занимает 14-е место в таблице чемпионата Италии. Ранее аргентинский форвард пропустил матчи с «Интером» и «Сампдорией».
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/v-benevento-rasskazali-kogda-gaych-debyutiruet-v-serii-a/
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