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Сегодня, 17:02

Индзаги объяснил, почему считает странным новый сезон чемпионата Италии

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил шансы команды в новом сезоне чемпионата Италии.

«Мы проанализировали произошедшее. Последняя игра осталась в наших сердцах из-за поддержки фанатов. Мы были едины и усердно работали, чтобы выигрывать трофеи. Мы сделали это, но теперь должны смотреть вперед. Это будет тяжелый и странный сезон из-за чемпионата мира.

Завтра мы начинаем новый сезон и будем бороться со многими командами, которые хотят победить. Мы сосредоточены на «Лечче», у которого есть энтузиазм», — сказал Индзаги на пресс-конференции.

В прошлом розыгрыше команда заняла второе место, «Интеру» не хватило двух очков для победы. Чемпионом Италии стал «Милан». 13 августа стартует новый сезон серии А.

В субботу, 13 августа «Интер» на выезде сыграет с «Лечче» в новом сезоне-2022/23 серии А.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
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