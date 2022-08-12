Индзаги объяснил, почему считает странным новый сезон чемпионата Италии
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил шансы команды в новом сезоне чемпионата Италии.
«Мы проанализировали произошедшее. Последняя игра осталась в наших сердцах из-за поддержки фанатов. Мы были едины и усердно работали, чтобы выигрывать трофеи. Мы сделали это, но теперь должны смотреть вперед. Это будет тяжелый и странный сезон из-за чемпионата мира.
Завтра мы начинаем новый сезон и будем бороться со многими командами, которые хотят победить. Мы сосредоточены на «Лечче», у которого есть энтузиазм», — сказал Индзаги на пресс-конференции.
В прошлом розыгрыше команда заняла второе место, «Интеру» не хватило двух очков для победы. Чемпионом Италии стал «Милан». 13 августа стартует новый сезон серии А.
В субботу, 13 августа «Интер» на выезде сыграет с «Лечче» в новом сезоне-2022/23 серии А.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -