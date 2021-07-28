«Бавария» и дортмундская «Боруссия» претендуют на Кьезу

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным источника, в игроке заинтересованы «Бавария» и дортмундская «Боруссия», однако «Ювентус» не планирует этим летом расставаться с 23-летним игроком.

В ходе прошлого клубного сезона Федерико Кьеза отличился за «Юве» 15 голами и 11 результативными передачами в 46 проведенных поединках во всех турнирах.