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«Бавария» и дортмундская «Боруссия» претендуют на Кьезу

10:42

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным источника, в игроке заинтересованы «Бавария» и дортмундская «Боруссия», однако «Ювентус» не планирует этим летом расставаться с 23-летним игроком.

В ходе прошлого клубного сезона Федерико Кьеза отличился за «Юве» 15 голами и 11 результативными передачами в 46 проведенных поединках во всех турнирах.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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