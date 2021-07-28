«Интер» отказал «Челси» в продаже Лукаку за 130 миллионов евро
09:43
«Челси» готов заплатить за возвращение форварда «Интера» Ромелу Лукаку 130 миллионов евро, сообщает Football Italia.
По данным источника, «Интер» отказал лондонцам, так как не готов расставаться с игроком этим летом. Сообщалось, что с «Интером» также связывался «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне 28-летний Лукаку провел за «Интер» 44 поединка во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.
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