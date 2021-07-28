«Интер» отказал «Челси» в продаже Лукаку за 130 миллионов евро

«Челси» готов заплатить за возвращение форварда «Интера» Ромелу Лукаку 130 миллионов евро, сообщает Football Italia.

По данным источника, «Интер» отказал лондонцам, так как не готов расставаться с игроком этим летом. Сообщалось, что с «Интером» также связывался «Манчестер Сити».