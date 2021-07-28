Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Италия

Малиновский вернулся в расположение «Аталанты»

11:00
Теги:

Хавбек Руслан Малиновский вернулся в расположение «Аталанты» после отпуска после участия в плей-офф Евро-2020. Украинец прошел индивидуальное медицинское обслеждование, сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник сборной Украины сыграл во всех матчах Евро-2020 в составе национальной команды, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.

Старт нового сезона серии A назначен на 22 августа. Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах «Аталанты» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
Стало известно об ухудшении состояния Кравчука
Мать на Алтае выбросила дочь в окно и прыгнула следом
Преступник нанес 10 ударов ножом в грудь москвичке и скрылся
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд