Хавбек Руслан Малиновский вернулся в расположение «Аталанты» после отпуска после участия в плей-офф Евро-2020. Украинец прошел индивидуальное медицинское обслеждование, сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник сборной Украины сыграл во всех матчах Евро-2020 в составе национальной команды, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.

Старт нового сезона серии A назначен на 22 августа. Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах «Аталанты» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.