Малиновский вернулся в расположение «Аталанты»
11:00
Хавбек Руслан Малиновский вернулся в расположение «Аталанты» после отпуска после участия в плей-офф Евро-2020. Украинец прошел индивидуальное медицинское обслеждование, сообщает пресс-служба клуба.
Полузащитник сборной Украины сыграл во всех матчах Евро-2020 в составе национальной команды, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.
Старт нового сезона серии A назначен на 22 августа. Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах «Аталанты» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.
Читайте также
Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю