«Барселона» намерена подписать Кварацхелию в 2024 году

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский клуб намерен подписать вингера летом 2024 года. Отмечается, что руководство «Барселоны» считает, что клуб уже разобрался с большей частью финансовых проблем, и поэтому надеется, что к концу сезона средства на трансфер игрока появятся.

«Наполи» оценивает Кварацхелию в 100 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года, он забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 45 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. До этого хавбек играл за тбилисское и батумское «Динамо», а также за российские «Локомотив» и «Рубин».