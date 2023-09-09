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«Барселона» намерена подписать Кварацхелию в 2024 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский клуб намерен подписать вингера летом 2024 года. Отмечается, что руководство «Барселоны» считает, что клуб уже разобрался с большей частью финансовых проблем, и поэтому надеется, что к концу сезона средства на трансфер игрока появятся.

«Наполи» оценивает Кварацхелию в 100 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года, он забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 45 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. До этого хавбек играл за тбилисское и батумское «Динамо», а также за российские «Локомотив» и «Рубин».

Хвича Кварацхелия, Гави, Жоау Феликс. Хвича зарабатывает в «Наполи» чуть больше миллиона евро в год. Кто еще из звезд футбола получает несправедливо мало
Источник: https://www.elnacional.cat/ca/esports/joan-laporta-objectiu-2024-davanter-estrella-barca-mou-italia_1089015_102.html
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