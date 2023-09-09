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Алексис Санчес пропустил матч сборной Чили из-за подозрения на анемию

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Интера» Алексис Санчес пропустит ближайшие матчи сборной Чили из-за подозрения на анемию.
«Мы оцениваем его состояние. Он прошел обследование, и мы хотим с осторожностью относиться к его физическому состоянию», — приводит слова главного тренера Эдуардо Бериццо Sky Sport Italia.

Сообщается, что анализы 34-летнего чилийца показали количество эритроцитов ниже нормы.

Санчес вернулся в «Интер» спустя год. Форвард выступал за «нерадзурри» с 2019 по 2022 год. Он провел за клуб 109 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.

Алексис Санчес
Сборная Чили по футболу
ФК Интер (Интернационале)
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 Интер 3 3 0 0 8-0 9
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3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
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 Верона 3 2 0 1 4-4 6
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10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
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 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
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17
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 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
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