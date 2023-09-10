Наингголан считает, что у «Интера» один из самых сильных составов в серии А

Экс-игрок «Интера» Раджа Наингголан рассказал, что думает о предстоящем дерби команды с «Миланом» в матче 4-го тура серии А.

«Вижу «Милан» очень сильным в этом году, но «Интер» снова, как и в прошлом сезоне, будет лучше. У них самый сильный состав, наряду с «Ювентусом». Уверен, что и «Лацио» снова проведет отличный чемпионат», — заявил Наингголан pianetamilan.it.

После трех туров серии А у «Интера» и «Милана» по 9 очков. Команды сыграют друг с другом 16 сентября.