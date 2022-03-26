«Барселона» и «ПСЖ» связывались с агентом Дибала

Нападающий Пауло Дибала покинет «Ювентус» на правах свободного агента летом.

Главными претендентами на его подписание считались миланский «Интер» и «Атлетико» из Мадрида, однако, как утверждает инсайдер Николо Скира, с агентом аргентинца также связались «Барселона» и «ПСЖ». В ближайшее время стороны могут встретиться для обсуждения возможной сделки.

В этом сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Дибала с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает команду.