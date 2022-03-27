Антонио Кассано вступился за Роберто Манчини после вылета Италии из ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано вступился за Роберто Манчини, которого раскритиковали за то, что национальная команда Италии снова не попала на чемпионат мира.

«Наша сборная была весьма средняя, и Манчини чудом втащил ее на высшую ступень пьедестала на Евро-2020, показав нем красивый футбол. Те, кто просят его уйти, должно быть стыдно! Мы, наоборот, должны молиться, чтобы он остался, потому что он остается спасителем Италии», — цитирует Кассано Bobo TV.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Манчини из сборной, он может возглавить «ПСЖ». Сборная Италии под руководством Манчини не попала на ЧМ-2022, проиграв в стыковом матче Северной Македонии (1:0).