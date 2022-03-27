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Антонио Кассано вступился за Роберто Манчини после вылета Италии из ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано вступился за Роберто Манчини, которого раскритиковали за то, что национальная команда Италии снова не попала на чемпионат мира.

«Наша сборная была весьма средняя, и Манчини чудом втащил ее на высшую ступень пьедестала на Евро-2020, показав нем красивый футбол. Те, кто просят его уйти, должно быть стыдно! Мы, наоборот, должны молиться, чтобы он остался, потому что он остается спасителем Италии», — цитирует Кассано Bobo TV.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Манчини из сборной, он может возглавить «ПСЖ». Сборная Италии под руководством Манчини не попала на ЧМ-2022, проиграв в стыковом матче Северной Македонии (1:0).

Антонио Кассано
Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
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 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
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 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
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 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
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 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
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 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
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 Торино 29 9 8 12 34-30 35
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 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
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 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
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 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
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 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
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Тео Эрнандес

Милан

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