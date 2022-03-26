Ибрагимович: «Буду играть до тех пор, пока не увижу кого-то, кто лучше меня»

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Правда в том, что я буду играть до тех пор, пока не увижу кого-то, кто лучше меня. Поэтому я до сих пор играю», — цитирует Ибрагимовича ESPN.

Действующее соглашение шведа с клубом рассчитано до конца этого сезона. Зарплата игрока по нынешнему договору составляет 7 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Ибрагимович забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 22 матчах за «Милан».

Ранее появилась информация, что клуб может предложить 40-летнему шведу новый контракт на год и возможностью перехода на должность директора.